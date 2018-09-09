Ким заявил, что КНДР выполняет все условия США

Северная Корея соблюдает договор с Соединенными Штатами о ядерном разоружении, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в разговоре со сцепосланником руководителя КНР Си Цзинпина. Как пишет агентство ТАСС, представитель Китая приехал на полуостров для участия в праздничном параде в честь 70-летия образования Северной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

На парадах корейцы традиционно показывают самые последние военные разработки. Так случилось и в этот раз: солдаты были вооружены последними местными модификациями автоматов Калашникова, одеты в броню из баллистической ткани, а в их экипировку входили жале очки ночного видения.

Однако главная гордость КНДР, межконтинентальные баллистические ракеты, на параде так и не появились.