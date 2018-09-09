"Игра престолов" стала триумфатором премии Creative Arts Emmy Awards

Сериал "Игра престолов" победил в семи номинациях Creative Arts Emmy Awards. Об этом сообщается на сайте премии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Работавшие над проектом специалисты получили награду за лучшие костюмы, лучшую оригинальную музыку, саунд-продакшн, лучшие спецэффекты, грим. Еще две премии получили продюсеры телесериала.

Всего "Игра престолов" была представлена в 22 номинациях.

Еще одним триумфатором "Эмми" стал второй сезон сериала "Американская история ужасов", посвященный убийству модельера Джанни Версаче. Проект телеканала FX получил четыре статуэтки.

Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. Основная часть премий от Американской телеакадемии будет вручена 17 сентября.

Сериал "Игра престолов" стал популярным благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Его снимают с 2011 года, за это время "Игра престолов" получила 38 премий "Эмми".