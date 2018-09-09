Падение переполненного самолета в Африке: количество жертв возросло - ОБНОВЛЕНО

19:51

Число погибших в результате падения самолета в Южном Судане возросло до 21 человека. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"По меньшей мере 21 человек погиб, трое пострадали в результате падения небольшого самолета в воскресенье в Южном Судане", - говорится в сообщении.

Как отмечается, трое пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

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19:32

В Африке в озеро упал переполненный пассажирский самолет Baby Air, в результате чего погибли 18 человек. Об этом передает NEWSONE со ссылкой на Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"19-местный коммерческий самолет Baby Air летел из столицы Южного Судана города Джуба", - говорится в сообщении.

Как стало известно, выжило только трое человек: шестилетний ребенок, взрослый мужчина и доктор из Италии, который находится в тяжелом состоянии.