Американские самолеты нанесли удары по Сирии

Два самолета F-15 США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов", - заявил он. Савченко также отметил, что в результате ударов наблюдались сильные пожары. "Данные о жертвах и пострадавших уточняются", - подчеркнул он.

Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, напомнил Савченко.