Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за проведение парада без ядерных ракет

Президент США Дональд Трамп прокомментировал военный парад в Пхеньяне, который прошел в воскресенье в честь 70-летия образования КНДР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Северная Корея только что провела свой парад, отмечая 70-летие со дня основания, без привычного показа ядерных ракет. Тема - мир и экономическое развитие", - написал Трамп в Twitter.

При этом он процитировал телеканал Fox News, который со ссылкой на мнение экспертов сообщил, что такой шаг призван продемонстрировать Трампу приверженность КНДР денуклеаризации.

"Спасибо Ким (Чен Ын). Мы оба докажем, что все неправы! Нет ничего лучше хорошего диалога двух людей, которые нравятся друг другу! (Ситуация) намного лучше, чем до моего вступления в должность", - написал президент.