В Турции ликвидировано пять террористов

9 сентября 2018 21:31

В результате спецоперации сил безопасности Турции в районе Кюпели Даг турецкой провинции Шырнак ликвидированы пять террористов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом, как передают турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, операция была осуществлена при поддержке авиации.

Отмечается, что террористы готовили вооруженную вылазку.

Отметим, что конфликт Турции с террористической РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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