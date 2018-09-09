В Петербурге BMW выехал на встречку и врезался в автобус с пассажирами - ВИДЕО
9 сентября 2018 21:49 195
Автомобиль BMW врезался в автобус ПАЗ на юго-востоке Петербурга в воскресенье вечером, три человека в легковушке погибли, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД, передает Day.Az.
По данным ведомства, ДТП произошло около 19 часов у дома 23 по Шлиссельбургскому проспекту у метро "Рыбацкое".
"По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ. В BMW три человека скончались на месте, их пол и возраст уточняются", - сказал собеседник агентства.
По его словам, есть пострадавшие среди пассажиров маршрутки, их число, возраст и степень тяжести травм уточняются.
Нажмите на видео для просмотра:Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!