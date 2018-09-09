Беларусь хочет разместить облигации на $2 млрд в России и Китае

Беларусь планирует привлечь суммарно до 2 миллиардов долларов за счет размещения гособлигаций на рынках РФ, КНР и других локальных рынках в течение ближайших нескольких лет, сообщил министр финансов Беларусь Максим Ермолович, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы готовимся к размещениям суверенных облигаций на локальных рынках, это рынки Китая, Российской Федерации... Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе с локальных рынков - российского, китайского, иных рынков, на которых Беларусь может работать, - мы сможем привлечь заимствования до 2 миллиардов долларов суммарно на несколько лет", - - сказал Ермолович в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье вечером.