Беларусь хочет разместить облигации на $2 млрд в России и Китае
9 сентября 2018 22:11 106
Беларусь планирует привлечь суммарно до 2 миллиардов долларов за счет размещения гособлигаций на рынках РФ, КНР и других локальных рынках в течение ближайших нескольких лет, сообщил министр финансов Беларусь Максим Ермолович, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы готовимся к размещениям суверенных облигаций на локальных рынках, это рынки Китая, Российской Федерации... Мы рассчитываем, что в среднесрочной перспективе с локальных рынков - российского, китайского, иных рынков, на которых Беларусь может работать, - мы сможем привлечь заимствования до 2 миллиардов долларов суммарно на несколько лет", - - сказал Ермолович в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье вечером.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!