Беларусь отказалась от совместной программы с МВФ

9 сентября 2018 22:45

Министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что правительство страны решило отказаться от совместной программы с Международным валютным фондом (МВФ), подразумевающей выделение кредитов. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра, программа касалась структурных реформ в Беларусь. О ключевых моментах стороны договорились, однако МВФ настаивал на более сжатых сроках выполнения, а президент Беларусь Александр Лукашенко заявил, что такой шаг станет "шоком для населения".

"Мы разрабатывали вместе с экспертами МВФ программу структурных реформ, которая бы соответствовала философии МВФ. И в принципе, по ключевым моментам, у нас позиции совпали, мы вышли на программу, но мы разошлись в сроках ее реализации", - сказал Ермолович.

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