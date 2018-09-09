В Индонезии автобус слетел в овраг: более 20 погибших
В Индонезии потерпел аварию автобус с 37 туристами, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек, сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Автобус перевозил группу местных туристов и упал в 10-метровый овраг на индонезийском острове Ява.
Автомобиль ускорился во время движения с горы и перед падением потерял управление. По мнению следствия, трагедия произошла из-за того, что у автобуса отказали тормоза.
Дорожный сертификат на эксплуатацию автомобиля истек в 2016 году. Автобус шел в колонне из четырех автомобилей, которые направлялись из Джакарту на место рафтинга.
Пассажиры других автобусов сообщили, что видели дым, идущий от двигателя автобуса, прежде чем он отправился в путешествие.
Власти Индонезии неоднократно предупреждали, что маршрут, на котором произошел несчастный случай, не подходит для автобусов из-за узости дороги и резких поворотов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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