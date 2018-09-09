Двух афганцев задержали в ФРГ по подозрению в убийстве немца
9 сентября 2018 22:30 206
В немецком городе Кетен в федеральной земле Саксония-Анхальт задержали двух граждан Афганистана по подозрению в убийстве немца, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Преступление произошло во время спора на детской площадке, где трое афганцев выясняли у женщины, от кого она беременна. Впоследствии к ним подошли двое граждан Германии. Началась драка, в результате которой погиб 22-летний немец.
По данным издания Die Welt, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Третьего афганца не задерживали.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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