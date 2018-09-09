Двух афганцев задержали в ФРГ по подозрению в убийстве немца

В немецком городе Кетен в федеральной земле Саксония-Анхальт задержали двух граждан Афганистана по подозрению в убийстве немца, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Преступление произошло во время спора на детской площадке, где трое афганцев выясняли у женщины, от кого она беременна. Впоследствии к ним подошли двое граждан Германии. Началась драка, в результате которой погиб 22-летний немец.

По данным издания Die Welt, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Третьего афганца не задерживали.