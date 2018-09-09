Серену Уильямс оштрафовали на $17 тыс за поведение в финале US Open

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису оштрафовали американскую теннисистку Серену Уильямс за некорректное поведение в финале US Open. Уильямс, уступившая японке Наоми Осаке (2:6, 4:6), спорила с судьей, а затем обвинила его в сексизме, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Организаторы оштрафовали спортсменку на 17 тысяч долларов. В штраф вошли 10 тысяч за словесное оскорбление, 4 тысячи за предупреждение после подсказки тренера и 3 тысячи за то, что Уильямс сломала ракетку. Штраф будет вычтен из призовых денег Уильямс. Ее призовые составили 1,85 млн долларов.

В финале US Open Уильямс сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку.

При счете - 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала все, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено. После матча Серена обвинила арбитра в сексизме.