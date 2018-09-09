Серену Уильямс оштрафовали на $17 тыс за поведение в финале US Open
Организаторы Открытого чемпионата США по теннису оштрафовали американскую теннисистку Серену Уильямс за некорректное поведение в финале US Open. Уильямс, уступившая японке Наоми Осаке (2:6, 4:6), спорила с судьей, а затем обвинила его в сексизме, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Организаторы оштрафовали спортсменку на 17 тысяч долларов. В штраф вошли 10 тысяч за словесное оскорбление, 4 тысячи за предупреждение после подсказки тренера и 3 тысячи за то, что Уильямс сломала ракетку. Штраф будет вычтен из призовых денег Уильямс. Ее призовые составили 1,85 млн долларов.
В финале US Open Уильямс сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку.
При счете - 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала все, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено. После матча Серена обвинила арбитра в сексизме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В России завершился единый день голосования
В Камбодже появилось кафе, где можно пить кофе со змеями и скорпионами
Полиция Германии назвала причину смерти подравшегося с афганцами немца
Каирский суд смягчил наказание ливанке, оскорбившей египтян в соцсетях
В России завершился единый день голосования
Серену Уильямс оштрафовали на $17 тыс за поведение в финале US Open
Беларусь отказалась от совместной программы с МВФ
Оппозиция лидирует на выборах в шведский парламент
Двух афганцев задержали в ФРГ по подозрению в убийстве немца
Sumqayıtda yaşayış binasında yanğın olub, 6 nəfər təxliyə olunub
Qurban Qurbanov: "Maltaya qələbə qazanmaq üçün gəlmişik"
В Индонезии автобус слетел в овраг: более 20 погибших
«Блестящий» блеф Пашиняна – реальные итоги встречи в Москве
Беларусь хочет разместить облигации на $2 млрд в России и Китае
270 ilə yaxın yaşı olan qədim şəbəkə nümunəsini bərpa edir
"Нефтчи" обыграл свой дубль
В Турции ликвидировано пять террористов
-
9 Сен. 06:23 3 067
-
9 Сен. 00:25 2 795
-
9 Сен. 10:42 2 543
-
9 Сен. 07:17 2 208
-
9 Сен. 08:09 2 087