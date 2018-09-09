Полиция Германии назвала причину смерти подравшегося с афганцами немца
Причиной смерти пострадавшего в драке с афганцами 22-летнего гражданина Германии стал инфаркт, сообщило в воскресенье агентство dpa со ссылкой на полицию федеральной земли Саксония-Анхальт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
О том, что гражданин Германии 22 лет погиб в субботу вечером в драке с группой афганцев в немецком городе Кётен (федеральная земля Саксония-Анхальт), сообщил в воскресенье таблоид BILD. Двое подозреваемых задержаны, они являются гражданами Афганистана, сообщило издание со ссылкой на полицию и прокуратуру. Как сообщила газета Mitteldeutschen Zeitung, погибший страдал кардиологическим заболеванием.
Остановка сердца "не связана напрямую с полученными ранениями", цитирует агентство полицию. Правоохранители также уточнили возраст подозреваемых - 18 и 20 лет. В отношении первого подозреваемого ведется расследование по статье "нанесение тяжких телесных повреждений", сообщает агентство, в отношении его 20-летнего подельника - "нанесение телесных повреждений со смертельным исходом".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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