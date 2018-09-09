В Камбодже появилось кафе, где можно пить кофе со змеями и скорпионами
9 сентября 2018 23:35 134
Кафе открылось в столице страны - городе Пномпень и сразу стало популярным, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Гости заведения могут заказать себе чай или кофе и выпить напиток в обнимку с рептилией. Владелец кафе говорит, что при помощи такой необычной услуги просто хотел доказать, что змеи и игуаны - очень милые, люди просто "не правильно их поняли".
Вдоль стен в кафе расположены аквариумы с рептилиями, откуда их может взять любой желающий - для фотосессии или приятной компании. При этом плата за вход с гостей не взимается - только за еду и напитки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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