В Камбодже появилось кафе, где можно пить кофе со змеями и скорпионами

9 сентября 2018 23:35

Кафе открылось в столице страны - городе Пномпень и сразу стало популярным, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Гости заведения могут заказать себе чай или кофе  и выпить напиток в обнимку с рептилией.  Владелец кафе говорит, что при помощи такой необычной услуги просто хотел доказать, что  змеи и игуаны - очень милые, люди просто "не правильно их поняли".

Вдоль стен в кафе расположены аквариумы с рептилиями, откуда их может взять любой желающий - для фотосессии или приятной компании. При этом плата за вход с гостей не взимается - только за еду и напитки.

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