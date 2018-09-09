В России завершился единый день голосования
9 сентября 2018 23:52 111
В России завершился единый день голосования. В регионах страны прошло более 4,7 тысяч выборов разного уровня. В списки избирателей были включены около 65 млн. человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на различных выборах наблюдалась большая конкуренция. Она отметила, что в некоторых регионах не исключено проведение второго тура.
На выборах мэра Москвы к 18.00 явка составляла 24%. В столице работало более 3,8 тыс. избирательных участков.
Кроме того, в нескольких регионах выбрали губернаторов. Так, главой Дагестана был выбран Владимир Васильев, губернатором ЯНАО стал Дмитрий Артюхов, главой Ингушетии на третий срок был избран Юнус-Бек Евкуров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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