В Турции опрокинулся микроавтобус: пострадали 16 человек

10 сентября 2018 00:06

В турецком городе Гиресун опрокинулся пассажирский микроавтобус, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 16 человек. Все раненые были доставлены в ближайшие больницы.

Отмечается, что один из раненых находится в критическом состоянии.

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