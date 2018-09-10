В Турции опрокинулся микроавтобус: пострадали 16 человек
10 сентября 2018 00:06 223
В турецком городе Гиресун опрокинулся пассажирский микроавтобус, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 16 человек. Все раненые были доставлены в ближайшие больницы.
Отмечается, что один из раненых находится в критическом состоянии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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