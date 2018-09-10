В Турции опрокинулся микроавтобус: пострадали 16 человек

В турецком городе Гиресун опрокинулся пассажирский микроавтобус, сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали 16 человек. Все раненые были доставлены в ближайшие больницы.

Отмечается, что один из раненых находится в критическом состоянии.