Европейский клубный футбол впервые стал прибыльным в 2017 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проанализировал финансы 718 клубов, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Результаты показали, что в 2017 году общая прибыль команд составила €600 млн.

"Благодаря финансовому фейр-плей европейский клубный футбол стал здоровее, чем когда-либо. Общая прибыль клубов в 2017 году в размере €600 млн - выдающееся улучшение по сравнению с убытками в €1,5 млрд в 2011 году, когда он был введен. Это четко показывает, что финансовый фейр-плей работает", - заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают.