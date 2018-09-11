Череп индийца помог ему попасть в книгу рекордов
Навин Кумар из Индии поставил весьма необычный рекорд, ставший достойным записи в книгу рекордов Гиннеса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, главным помощником в этом деле для индийца стал... его крепкий череп. Мужчина расколол им за одну минуту невозможное число грецких орехов. 217 ударов лбом - и рекорд засчитан. За то время, что ролик опубликован в Сети, его уже просмотрели более пятидесяти тысяч пользователей - не каждый день становишься свидетелем такого мероприятия.
Подобный метод уже был в свое время использован для достижения рекорда, правда, пакистанцем. Тот осилил лишь 155 орехов. Что ж, череп Кумара заслужил большего почета, действительно. Что стало со лбами бедных рекордсменов - не уточняется.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Дональд Трамп и Ким Чен Ын снова встретятся?
Глава МВД Италии обрушился на ООН с критикой
Из бразильской тюрьмы сбежали более сотни заключенных
В Саудовской Аравии будут наказывать за фривольное общение в мессенджерах
Неизвестный на машине ворвался в аэропорт Лиона - ВИДЕО
Дональд Трамп и Ким Чен Ын снова встретятся?
Ölkənin qızıl-gümüş bazarında qiymətlər
14 yaşlı qız itkin düşüb
Azərbaycanda istirahət parklarının sayı ARTIB
Тяжелая авария в Губе, есть пострадавшие
Нахчыванский кошмар Еревана – в Армении снова истерика
Bakı məktəblərində niyə sıxlıqdır? - VİDEO
Qəbələdə tarixi bina üzə çıxdı - VİDEO
-
10 Сен. 09:15 5 433
-
10 Сен. 15:30 5 371
-
10 Сен. 12:59 3 591
-
10 Сен. 10:12 3 375
-
10 Сен. 14:59 2 859