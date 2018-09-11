Череп индийца помог ему попасть в книгу рекордов

11 сентября 2018 01:42

Навин Кумар из Индии поставил весьма необычный рекорд, ставший достойным записи в книгу рекордов Гиннеса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, главным помощником в этом деле для индийца стал... его крепкий череп. Мужчина расколол им за одну минуту невозможное число грецких орехов. 217 ударов лбом - и рекорд засчитан. За то время, что ролик опубликован в Сети, его уже просмотрели более пятидесяти тысяч пользователей - не каждый день становишься свидетелем такого мероприятия.

Подобный метод уже был в свое время использован для достижения рекорда, правда, пакистанцем. Тот осилил лишь 155 орехов. Что ж, череп Кумара заслужил большего почета, действительно. Что стало со лбами бедных рекордсменов - не уточняется. 

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