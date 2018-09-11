Обнаружены мумии вымерших сотни лет назад пингвинов
Ученым удалось обнаружить останки пингвинов Адель у побережья Восточной Антарктиды. Исследователи наткнулись на целое кладбище птиц, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Как стало известно из уже проделанных исследовательских мероприятий и специальной экспертизы, какие-то из найденных пингвинов погибли 200 лет назад. Но это оказалось не пределом - дальнейшие изучения показали, что оставшаяся часть найденных останков принадлежит пингвинам Адель, умершим почти 750 лет тому назад.
Ученые считают, что такая массовая гибель могла произойти в следствие катастрофичных изменений погодных условий - таяние льдов и огромное количество осадков могло поспособствовать уничтожению пингвинов.
Большинство из найденных останков принадлежало еще маленьким птенцам.
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