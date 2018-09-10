В Ирландии безработный живет в доме из денег - ФОТО

Ирландец Фрэнк Бакли создал жилище из денежных купюр. На это ему потребовалось почти 1,5 миллиарда евро. При этом сам мужчина живет на пособие по безработице, а кредит брать даже и не думал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, банкноты для строительства необычного дома Фрэнку предоставил Центральный Банк Ирландии. Как такое возможно? Бакли просто разрешили забирать из отделения купюры, приготовленные для утилизации.



Идея построить "денежный дом" пришла в голову художнику, когда он работал над картиной, которую создавал из вышедших из употребления купюр. Бакли подумал, что из такого "материала" вполне можно создать жилище и отправился со своей идеей в Центральный Банк.

Задумка пришлась по вкусу и Фрэнку разрешили забирать на монетном дворе отслужившие свой срок банкноты номиналом в 5, 10, 20, 100 и 200 евро.

И работа закипела. Из измельченных денежных купюр и опилок художник делал небольшие "кирпичи", которые и стали основой необычного жилища. По словам художника, на каждый "денежный кирпич" ушло около 50 000 евро. Всего же Фрэнк "потратил" на постройку "особняка" около 1,5 миллиардов евро.

В итоге в самом центре бизнес-квартала Дублина появился удивительный дом, стены и пол которого сделаны из денег. Это необычное жилище в остальном мало чем отличается от обычного: тут есть гостиная, спальня и даже ванная комната. Бакли утверждает, что в доме очень тепло и даже зимой здесь можно чувствовать себя очень комфортно.



Удивительное жилище, построенное из купюр, привлекает туристов. А Фрэнк, который называет свое строение памятник "Безумие", говорит, что его работа заставляет людей задуматься об истинной ценности денег.

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