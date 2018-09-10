Вспышка холеры в столице Зимбабве убила 10 человек
Из-за вспышки холеры в Хараре - столице Зимбабве погибло 10 человек и более 300 попали в больницу.
Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По данным издания, 10 человек погибли после того, как они выпили загрязненную воду в городе Хараре.
Отмечается, что городские власти Хараре пытались поставлять воду в несколько окрестностей в течение 10 лет, вынуждая жителей полагаться только на воду из открытых и общественных скважин.
По словам директора медицинского управления в Хараре Клеменса Дюри, более 300 человек были госпитализированы. Вспышка заболевания была зафиксирована в пятницу, 7 сентября.
Известно, что количество жертв возросло до десяти. "Мы установили, что вспышка была вызвана прорывом канализационной трубы, которая загрязнила скважину", - сказал Дюри.
В издании напомнили, что Зимбабве в 2008 году пострадало от крупнейшей вспышки холеры, в результате которой погибли более 4 тысяч человек, еще 40 тысяч заболели.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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