Трамп раскритиковал торговлю Китая с США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США. Об этом он написал в Twitter, в воскресенье, 9 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Если США продает автомобиль в Китай, то пошлина составляет 25%. Если Китай продает автомобиль в США, то пошлина − 2%. Кто-то думает, что это честно?" − заявил Трамп.

По его словам, прошли дни, когда другие страны "грабили США".

Ранее Трамп призвал Apple перенести производство из Китая в США, так какстоимость товаров компании может вырасти из-за американских пошлин в отношении Пекина.