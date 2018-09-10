Трамп раскритиковал торговлю Китая с США
10 сентября 2018 07:13 223
Президент США Дональд Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США. Об этом он написал в Twitter, в воскресенье, 9 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Если США продает автомобиль в Китай, то пошлина составляет 25%. Если Китай продает автомобиль в США, то пошлина − 2%. Кто-то думает, что это честно?" − заявил Трамп.
По его словам, прошли дни, когда другие страны "грабили США".
Ранее Трамп призвал Apple перенести производство из Китая в США, так какстоимость товаров компании может вырасти из-за американских пошлин в отношении Пекина.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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