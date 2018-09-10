Турецкие военные перебрасывают бронетехнику ближе к границе с Сирией
10 сентября 2018 07:23 213
Турецкое военное командование перебросило бронетехнику в провинцию Хатай, граничащую с Сирией, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По его данным, колонна бронетехники прибыла в район Хасса. Теперь бронетехника будет распределена между военными частями, дислоцированными на границе.
Хатай граничит с провинцией Идлиб, обстановка в которой в последние недели накаляется. Находящиеся в Идлибе вооруженные сторонники сирийской оппозиции опасаются скорого старта масштабной наступательной операции ВС Сирии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:21 129
Новак Джокович стал победителем US Open
-
9 Сен. 22:00 3 563
-
9 Сен. 10:42 2 887
-
9 Сен. 22:15 2 494
-
9 Сен. 17:56 2 199
-
9 Сен. 12:30 2 137