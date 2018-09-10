Пентагон отрицает применение фосфорных боеприпасов в Сирии
Представитель Пентагона опроверг заявление Минобороны России о том, что ВВС США нанесли бомбовый удар в провинции Дейр-эз-Зор с использованием фосфорных снарядов, об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как заявил представитель американского военного ведомства Шон Робертсон, на данный момент у Пентагона нет информации о каких-либо фактах применения зарядов с белым фосфором. Он добавил, что в указанном районе ни у одного из подразделений армии США нет данного вида вооружений.
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил о том, что два самолета F-15 США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор. Как отметил Савченко, удары были нанесены по населенному пункту Хаджин, в результате атаки вспыхнули сильные пожары.
Использование белого фосфора было запрещено Дополнительными протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года, которые США и Израиль не подписали.
Применение фосфорных боеприпасов приводит к возникновению пожаров и отдельных очагов возгораний, а образующиеся в огне ядовитые газы являются дополнительным поражающим фактором.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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