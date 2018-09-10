Глава Alibaba продолжит управлять компанией еще год

Основатель и глава гиганта электронной коммерции Alibaba Джек Ма (Ма Юнь) оставит свой пост ровно через год. В течение этого времени он продолжит оставаться исполнительным председателем компании, а 10 сентября 2019 года передаст полномочия Дэниэлу Чжану (Чжан Юн). Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post, которая принадлежит Alibaba Group, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня исполняется 19 лет с момента образования Alibaba. Я чувствую, что взволнован, и хотел бы объявить всем, что, согласно решению совета директоров, ровно через год, <...> я больше не буду занимать пост председателя правления компании", - заявил бизнесмен.

В конце прошлой недели издание The New York Times утверждало, что Джек Ма собирается уйти в отставку в понедельник, в день своего 54-летия. Однако, сам он пояснил в распространенном письме своим коллегам, что намерен проработать на своей должности еще год, чтобы обеспечить "гладкий и успешный переход". После этого бизнесмен останется в составе совета директоров Alibaba и продолжит следить за ее управлением как минимум до 2020 года.

Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. В 2017 году состояние бизнесмена оценивалось в $30 млрд, он входит в тройку самых богатых людей в материковом Китае.