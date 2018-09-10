Путин поздравил Собянина с победой на выборах
10 сентября 2018 07:22 198
Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра столицы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В телефонном разговоре президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы", - сообщили журналистам в администрации президента в ночь на понедельник.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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