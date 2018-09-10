Путин поздравил Собянина с победой на выборах

10 сентября 2018 07:22

Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра столицы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В телефонном разговоре президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы", - сообщили журналистам в администрации президента в ночь на понедельник.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az