Путин поздравил Собянина с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра столицы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В телефонном разговоре президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с победой на выборах мэра Москвы", - сообщили журналистам в администрации президента в ночь на понедельник.