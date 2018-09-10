Лидер оппозиции предложил правительству Швеции уйти в отставку

Лидер оппозиционного право-центристского альянса Ульф Кристерссон предложил красно-зеленому правительству по итогам воскресных выборов уйти в отставку, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Правящий красно-зеленый блок набирает 40,6%, оппозиционный право-центристский альянс во главе с партией "Модератерна" 40,2%, так что ни одна из сторон не сможет создать правительство большинства.

"Альянс больше красного-зеленого блока. Правительству следует подать в отставку. Я уважаю Стефана Лёвена (глава правительства). Но сейчас он должен подать в отставку", - сказал Кристерссон, речь которого транслировал канал SVT.

О готовности вести вести диалог о формировании правительства с оппозиционным Альянсом уже заявил лидер партии "Демократы Швеции" Йимми Окессон (17,7%). Кристерссон не прокомментировал это предложение.

В однопалатном шведском парламенте 349 депутатов, избираемых на четыре года. Сейчас в риксдаге восемь партий. По итогам выборов 2014 года было сформировано правительство меньшинства с участием социал-демократов и зеленых.