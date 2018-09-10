Германия может присоединиться к ударам США по Сирии

Министерство обороны Германии обдумывает возможность участия в ударах США, Великобритании и Франции по Сирии в случае применения там химоружия, пишет таблоид Bild, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Минобороны России ранее предупреждало, что в Сирии готовится провокация с химоружием, которая должна будет стать поводом для нанесения США, Британией и Францией удара по государственным объектам Сирии. Три страны ранее уже наносили удары по сирийским правительственным объектам, называя это ответом на химатаки.

В Берлине, по данным издания, рассматривают, в частности, возможность использовать свои самолеты Tornado для разведывательных полетов перед предполагаемыми ударами, анализа нанесенного ущерба после них и, вероятно, для самих ударов.

"Tornado бундесвера могли бы нанести удары с воздуха по военной инфраструктуре бок о бок с США, Великобританией, Францией и, вероятно, другими новыми союзниками", - пишет Bild, добавляя, что участие Германии в операции может сыграть "историческую" роль. Таким образом Берлин рискует пойти на прямую конфронтацию с Москвой, считает издание.

Однако, отмечает таблоид, даже если министерство обороны проработает эти планы, окончательное решение останется за канцлером Ангелой Меркель. При этом в случае внезапного присоединения Германии к операции парламент из-за нехватки времени будут спрашивать уже по факту.