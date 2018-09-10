Новак Джокович стал победителем US Open

Сербский теннисист Новак Джокович победил в Открытом чемпионате США по теннису 2018 года, в финальном матче обыграв аргентинца Хуана Мартина дель Потро со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3, сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча продолжалась 3 часа 15 минут. На счету Джоковича один эйс, 31 виннер, две двойные и 38 невынужденных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи. Дель Потро подал навылет шесть раз, заработал 31 виннер, допустил одну двойную и 47 невынужденных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 6.

Джокович выиграл US Open в третий раз в карьере. До этого он побеждал в Нью-Йорке в 2011 и 2015 годах. Кроме того, Новак одержал 14-ю победу на турнирах серии "Большого шлема", сравнявшись по этому показателю с легендарным американцем Питом Сампрасом.