Мужчина с ножом ранил двух человек на Курском вокзале
10 сентября 2018 08:31 104
Мужчина напал с ножом напал на двух человек на Курском вокзале в Москве. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЦФО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В дежурную часть УТ МВД России по ЦФО поступила информация о том, что на Курском вокзале в 04.10 в зале ожидания железнодорожного вокзала неизвестный нанес телесные повреждения двум гражданам. Они госпитализированы в ГКБ", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители задержали нападавшего. В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.
По данным телеканала РЕН ТВ, нападавший - 55-летний уроженец одной из республик бывшего СССР, ранее судимый.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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