В Арктике зафиксировано рекордное повышение температуры
По итогам 2017 года средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23°С. Как сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Минприроды, это было рекордное потепление в нынешнем веке. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Потепление может повлечь за собой серьёзные последствия - как экономические, так и биологические. Например, если растают льды Северного Ледовитого океана, значительно ускорится и подешевеет перевозка грузов, однако регионы у побережья океана окажутся затопленными.
Отмечается, что в 2017 году на российской территории Арктики было зафиксировано превышение нормы осадков на 13%. Теплее обычного было на территории Якутии и Чукотки.
Ранее океанографы Йельского университета заявили, что обнаружили "тепловую бомбу" в льдах Арктики.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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