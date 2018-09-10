В Арктике зафиксировано рекордное повышение температуры

По итогам 2017 года средняя годовая температура воздуха в арктической зоне России была выше нормы на 3,23°С. Как сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Минприроды, это было рекордное потепление в нынешнем веке. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Потепление может повлечь за собой серьёзные последствия - как экономические, так и биологические. Например, если растают льды Северного Ледовитого океана, значительно ускорится и подешевеет перевозка грузов, однако регионы у побережья океана окажутся затопленными.

Отмечается, что в 2017 году на российской территории Арктики было зафиксировано превышение нормы осадков на 13%. Теплее обычного было на территории Якутии и Чукотки.

Ранее океанографы Йельского университета заявили, что обнаружили "тепловую бомбу" в льдах Арктики.