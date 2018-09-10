В Африке неожиданно выпал снег - ВИДЕО
10 сентября 2018 09:15 944
Неожиданно пришел холодный фронт, сопровождавшийся обильным снегопадомг, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.
Снимки были сделаны 8 сентября в Капской провинцию Южно Африканской Республики неожиданно пришел холодный фронт, сопровождавшийся обильным снегопадом.
Соответствующие фото и видео были опубликованы в сообществе Met Híradó в Facebook.
На них видны заснеженная савана и животные, которые, возможно, впервые в жизни столкнулись с этим природным явлением.
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