Жертвами недавнего землетрясения на Хоккайдо стали 44 человека

Жертвами землетрясения на Хоккайдо, произошедшего на прошлой неделе, стали 44 человека, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Жертвами землетрясения на Хоккайдо стали 44 человека, пропавших без вести нет. На месте работают 40 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. В поисковых и спасательных операциях и доставке гуманитарной помощи задействованы 67 вертолетов.

На прошлой неделе в среду ночью на Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла максимальной по японской шкале отметки в 7 баллов, произошли множественные оползни, которые стали причиной смерти 36 жителей поселка.