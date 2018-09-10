Кот растрогал пользователей Сети реакцией на видео с умершим хозяином - ВИДЕО

10 сентября 2018 09:49

В Сети получил огромную популярность трогательный ролик с котом, который прижимается к экрану мобильного телефона, когда видит на нем своего погибшего в прошлом хозяина.

За несколько дней ролик, появившийся в Facebook одного из пользователей, увидели более 23 млн человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как кот внимательно смотрит на экран мобильного телефона, на котором проигрывается видео.

Через несколько секунд рыжий кот, заметив своего любимого умершего хозяина, трогает экран лапой, а потом прижимается к аппарату ухом.

Зрители, посмотревшие ролик, признаются в комментариях, что это видео растрогало их до слез.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Кот растрогал пользователей Сети реакцией на видео с умершим хозяином

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