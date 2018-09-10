Талибы атаковали КПП в Афганистане, много погибших и раненых

По меньшей мере 15 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли и 18 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на северо-востоке страны. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, в ночь на понедельник талибы напали на контрольно-пропускные пункты в одном из районов провинции Кундуз.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.