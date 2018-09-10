В Пхеньяне прошел военный парад в честь 70-летия КНДР - ВИДЕО
10 сентября 2018 11:44 194
В Пхеньяне прошел военный парад по случаю 70-й годовщины создания КНДР. "Звезда" публикует кадры мероприятия, которое местные власти решили не транслировать в прямом эфире.
Торжественный парад продлился примерно час. По имеющейся информации, Северная Корея в этот раз отказалась от показа межконтинентальных баллистических ракет, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В параде приняли участие 10 тысяч человек и несколько сотен единиц военной техники.
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