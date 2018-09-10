В России подвели итоги единого дня голосования

В Центризбиркоме подводят результаты единого дня голосования. Накануне состоялись прямые выборы глав 22 регионов, четырех региональных центров, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, в семи одномандатных округах в шести регионах прошли дополнительные выборы в Госдуму, поскольку соответствующие депутатские мандаты стали вакантными.

Всего было организовано около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня.

По данным МВД, обстановка в стране в день голосования была спокойной.

Руководители регионов

Россияне в первом туре выбрали 18 из 22 глав регионов: Москвы и Подмосковья, Якутии, Алтайского и Красноярского краев, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской и Тюменской областей, а также Чукотского Автономного округа.

[Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве]

© РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в фотобанк

КОИБы на выборах мэра Москвы работали исправно, заявили в Мосгоризбиркоме

В столице с более чем 70% голосов побеждает действующий градоначальник Сергей Собянин, в Подмосковье - Андрей Воробьев (62,52%).

Также среди абсолютных лидеров в своих регионах - Сергей Цивилев (Кемеровская область, 81,27%), Сергей Носов (Магаданская область, 81,59%), Александр Бурков (Омская область, 82,56%), Андрей Клычков (Орловская область, 83,55%), Айсен Николаев (Якутия, 71,5%), Михаил Ведерников (Псковская область, 70,68%).

Второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

На просьбу уточнить, есть ли такая вероятность еще в каких-то субъектах России, замглавы ЦИК ответил отрицательно.

"В других регионах оснований для ожидания второго тура у нас нет", - сказал он.

"Врио губернаторов были не готовы к выборам и не проводили кампанию на должном уровне", - объяснил сложившуюся ситуацию гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

ЦИК хочет провести второй тур выборов 23 сентября.

Главы региональных центров

Кроме глав российских регионов, в воскресенье выбирали глав четырех региональных центров - Абакана, Томска, Хабаровска и Якутска.

В столице Хакасии Абакане по предварительным итогам голосования, побеждает действующий глава города Николай Буланкин ("Единая Россия").

В Томске также лидирует действующий градоначальник - единоросс Иван Кляйн.

На ряде участков в регионах отменили итоги голосования

На выборах главы Хабаровска тоже побеждает член партии власти Сергей Кравчук.

А в Якутске, по предварительным данным, единоросса обошла кандидат от "Партии возрождение России" Сардана Авксентьева.

Довыборы в Госдуму

Партия "Единая Россия", согласно предварительным результатам дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным округам, уступает один мандат Компартии. ЛДПР, напротив, сохраняет за своим представителем кресло в нижней палате парламента.

При этом кандидаты-одномандатники от "Единой России", по итогам обработки всех 100% протоколов участковых избирательных комиссий, одерживают победу на довыборах в пяти из семи одномандатных округов - то есть во всех, где партия власти выдвинула на этот раз своих кандидатов.

Кандидат от ЛДПР лидирует в Амурском округе, коммунисты - в Саратовском, в остальных побеждает партия власти.

Явка избирателей

Регионы продемонстрировали неоднородную явку избирателей. В некоторых местах она повысилась по сравнению с прошлогодними данными - например, в Магаданской области и Хабаровском крае, а также в Хакасии, Алтайском крае и Омской области.

В Кемеровской области явка наоборот снизилась, если сравнивать с показателями предыдущих выборов. При этом она все равно осталась самой высокой по стране.

Средняя явка на довыборах в Госдуму составила около 30%, сообщили в ЦИК. Итоговая явка на выборах мэра Москвы зафиксирована на уровне 30,89%, причем явка на "дачных" участках почти вдвое превысила городские показатели.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в явке важны не столько показатели, сколько ее качественное отражение в протоколах. "Самое главное, независимо от того, какая будет явка, - чтобы она была адекватно, точно, достоверно отражена в протоколах по итогам голосования", - уточнила она.

Памфилова также подчеркнула, что даже с учетом того, что какие-то нарушения еще могут быть выявлены, сделан существенный шаг вперед в вопросе чистоты избирательных кампаний.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook