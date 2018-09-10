Сильный взрыв в Сомали, есть погибшие

Четыре человека погибли в результате взрыва у здания районной администрации в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает местное издание Garowe Online, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее местная радиостанция Shabelle сообщила, что начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался в понедельник у ворот офиса администрации района Ходон в столице. За взрывом последовала стрельба.

По данным издания, в результате взрыва рухнули близлежащие здания. Пострадавшие были доставлены в больницы, их число не сообщается.

Издание отмечает, что данный взрыв произошел на фоне открытия четвертой сессии парламента страны президентом Мохамедом Абдуллахи Мохамедом.

Ни одна группировка на данный момент не взяла ответственность за взрыв.

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