Сильный взрыв в Сомали, есть погибшие

10 сентября 2018 13:24

Четыре человека погибли в результате взрыва у здания районной администрации в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает местное издание Garowe Online, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее местная радиостанция Shabelle сообщила, что начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался в понедельник у ворот офиса администрации района Ходон в столице. За взрывом последовала стрельба.

По данным издания, в результате взрыва рухнули близлежащие здания. Пострадавшие были доставлены в больницы, их число не сообщается.

Издание отмечает, что данный взрыв произошел на фоне открытия четвертой сессии парламента страны президентом Мохамедом Абдуллахи Мохамедом.

Ни одна группировка на данный момент не взяла ответственность за взрыв.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az