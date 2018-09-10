Известный британский повар поймал грабителя, ворвавшегося к нему в дом

Известный британский повар Джейми Оливер стал героем своей улицы, поймав грабителя, который пытался ограбить его особняк. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, 43-летний Оливер во время попытки ограбления находился дома с женой и пятью детьми. Повар преследовал мужчину, который попытался проникнуть в дом, схватил его и повалил на землю, пока соседи звонили в полицию. В результате преступник, который также пытался проникнуть в несколько других особняков на той же улице, был арестован правоохранительными органами.

"В 7.13 вечера во вторник, 4 сентября, полиции сообщили, что злоумышленник пытается проникнуть в дома в районе Хайгейт. Мужчина был задержан представителями общественности и впоследствии арестован полицией", - подтвердил представитель Скотланд-Ярда.

Как отмечает издание, на одной улице с особняком Оливера предположительно находятся дома и других знаменитостей, включая супермодель и актрису Кейт Мосс.

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