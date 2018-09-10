Королева поделилась украшениями с Меган Маркл

Поклонники королевской семьи заметили пару сережек с жемчугом и бриллиантами в ушах Меган Маркл во время церемонии вручения премий борющимся с тяжелыми заболеваниями детям WellChild Awards. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выяснилось, что это украшение Елизавета II подарила герцогине Сассекской из своей личной коллекции. По словам экспертов, комбинация бриллианта и жемчужины означает удачу и покровительство, а сам по себе жемчуг символизирует чистоту, великодушие и мудрость, а также притягивает благосостояние.

В тот вечер, несмотря на нелюбовь принца Гарри к такой одежде, Маркл появилась на публике в черном брючном костюме. На ней были шелковый топ шведского дизайнера Deitas, расклешенные брюки и приталенный пиджак одного из ее любимых брендов Altuzarra. Она дополнила наряд черным клатчем с золотой цепочкой британского модельера Стеллы Маккартни и туфлями-лодочками в тон.

В марте перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл Елизавету II заподозрили в неравном отношении к невесте внука и герцогине Кембриджской. В заявлении о согласии на брак королева строго назвала Маркл по имени, в то время как, давая аналогичное согласие для принца Уильяма и Кейт Миддлтон, нарекла последнюю "верной и горячо любимой".

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