Звезда "Улиц разбитых фонарей" попал в ДТП
10 сентября 2018 15:11 179
Актер Сергей Селин попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге. Об этом он сам рассказал "Пятому каналу", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Да просто сзади заехал какой-то парень. Сзади попал. На красном сигнале светофора на площади Восстания", - отметил артист.
Ни Селин, ни его супруга, которая была в машине в момент аварии, не пострадали.
Актер добавил, что на его автомобиле после ДТП не осталось сильных повреждений.
Сергей Селин известен широкой публике по роли Анатолия Дукалиса в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Опера. Хроники убойного отдела". Всего на счету артиста более 40 ролей в кино и на телевидении.
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