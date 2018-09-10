В Индии страстное увлечение невесты WhatsApp разрушило семью

Камар Хайдар (Qamar Haidar) из индийского города Амрохе не пришел на собственную свадьбу из-за того, что его невеста слишком много времени проводит в WhatsApp. Об этом рассказал отец девушки Уроой Механди (Urooj Mehandi). Об этом сообщает NDTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Свадьба была запланирована на 5 сентября. По рассказу мужчины, семья невесты прождала жениха до вечера, однако он так и не появился. Отец невесты отправил своего брата в дом жениха, чтобы выяснить, что произошло.

"Они [семья] отказались женить сына на моей дочери, заявив, что она не очень хороша, поскольку слишком много времени проводит в WhatsApp", - сказал Механди.

Отец невесты умолял Камара и его родственников, чтобы он уважил гостей, которые собрались на торжество, но тот отказался. После этого семья Хайдара заявила, что жених переменит решение, если за невесту предложат 6,5 миллиона рупий в качестве приданого.

После этого отец невесты обратился в полицию. В полицейском участке агентству ANI заверили, что проведут расследование и примут необходимые меры.

Отмечается, что третьего сентября в другом индийском городе, Барели, жених убил невесту после того, как ее семья отказалась выдать приданое. Женщина подала заявление в полицию, которое муж требовал отозвать. После того как она отказалась это сделать, он расправился с ней.

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