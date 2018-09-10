Камера сняла момент наезда водителя на людей в Москве - ВИДЕО

Следственный комитет опубликовал видео момента наезда водителя на людей на юго-востоке Москвы, снятое камерами видеонаблюдения вблизи, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах можно увидеть, в частности, как после произошедшего к пострадавшим бегут очевидцы.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье рано утром: на Новочеркасском бульваре автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого был 20-летний парень, сбил людей. По информации РЕН ТВ, в результате погиб один человек, еще 10 пострадали. В МВД сообщили, что причиной наезда стал бытовой конфликт. По данным РЕН ТВ, в то утро молодой человек с друзьями отмечал 18-летие сестры. К ним подошла группа мужчин, которые вели себя грубо и требовали номер телефона девушки, а также избили его брата. В итоге брат наехал на них на авто. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. СК ходатайствует об аресте водителя.

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