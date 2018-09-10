Китай пригрозил ответными мерами на новые пошлины США

Китай непременно прибегнет к ответным действиям, если США введут какие-либо новые пошлины на китайские товары. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на товары из Китая стоимостью еще 267 миллиардов долларов в дополнение к уже имеющимся пошлинам на продукцию стоимостью 250 миллиардов долларов.

"Как ранее уже ответили в министерстве коммерции Китая, я хотел бы повторить, что если американская сторона будет стоять на своем и прибегнет к введению каких-либо новых пошлин, китайская сторона непременно применит ответные меры", - заявил Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что Китай "твердо намерен защищать свои законные права и интересы".

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

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