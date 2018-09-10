Трамп заявил, что напишет свою книгу в ответ журналисту The Washington Post

Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике книгу члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда "Страх. Трамп в Белом доме" и пообещал, что сам напишет "настоящую книгу". Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Книга Вудворда является шуткой - просто еще одна нападка на меня из шквала нападок, теперь с помощью неподтвержденных, неназванных и анонимных источников. Многие уже заявили, что их цитаты, как и книга, выдуманы. Демократы не могут вынести проигрыша. Я напишу настоящую книгу!" - говорится в сообщении хозяина Белого дома.

Ранее сообщалось, что 11 сентября будет опубликована книга Боба Вудворда "Страх. Трамп в Белом доме", в которой рассказывается о ряде якобы имевших место порочащих нынешнюю администрацию событий. В Белом доме уже назвали книгу сборником "сфабрикованных историй" в изложении "недовольных экс-сотрудников, которые хотят выставить президента в плохом свете". Трамп уже также ранее подвергал книгу критике.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook