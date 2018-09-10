Человек с ножницами напал на прохожих рядом с площадью Бастилии

Парижская полиция задержала в понедельник человека, вооруженного ножницами, который ранил двух прохожих в центральной части города. Об этом сообщил телеканал France 3, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел на улице Рокетт, отходящей от северной части площади Бастилии. Нападавший нанес удар ножницами в горло местному почтальону, а затем напал на одного из прохожих и тоже ранил его.

Полиция очень быстро прибыла на место происшествия, так как ее комиссариат находится недалеко от площади. Полицейским пришлось использовать пистолеты "Тайзер", чтобы с помощью электрических импульсов парализовать нападавшего. Он задержан и находится в здании комиссариата.

Инцидент у площади Бастилии произошел всего несколько часов спустя после того, как накануне поздно вечером в районе канала Урк, также отходящего от площади Бастилии, на набережной Луары 30-летний афганец ранил ножом семь человек, из которых четыре находятся в настоящее время с тяжелом состоянии.

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