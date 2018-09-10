В бундестаге оценили возможность удара Германии по сирийским войскам

Возглавляющая немецкую Социал-демократическую партию (СДПГ) Андреа Налес отвергла возможность участия ВС Германии в военных действиях, которые могут начаться на сирийской территории. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

До этого источники немецкого издания Bild рассказали, что минобороны страны изучает возможность использования истребителей-бомбардировщиков Tornado против сирийской армии.

"СДПГ не одобрит участие Германии в сирийском конфликте ни в правительстве, ни в парламенте", - подчеркнула Налес.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия страны в возможной военной операции западных стран, предполагающей нанесение ударов по правительственным силам САР в случае применения ими химоружия.

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