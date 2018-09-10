В Саудовской Аравии будут наказывать за фривольное общение в мессенджерах

Прокуратура Саудовской Аравии пригрозила тюрьмой и крупным штрафом за пересылку аморальных или антирелигиозных сообщений и фотографий через мессенджеры. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник в микроблоге генпрокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Тюремный срок до пяти лет и штраф до трех миллионов риалов (800 тысяч долларов) или одно из этих наказаний предусмотрены за такие преступления в электронной сфере, как изготовление, хранение или пересылка нарушающих общественный порядок, мораль, этические нормы или религиозные ценности материалов через соцсети или мессенджеры", - отмечается в сообщении прокуратуры.

В последнее время власти Саудовской Аравии, разрешив женщинам принимать более активное участие в общественной жизни, ужесточили наказания за электронные преступления, в особенности связанные с критикой ислама и мусульманских норм поведения.

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