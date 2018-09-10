Боровшаяся с раком популярная Instagram-модель умерла

Фешен-блогер из Доминиканской Республики Кирзайда Родригес (Kyrzayda Rodriguez) умерла от рака желудка в возрасте 39 лет. Об этом говорится на странице женщины в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Запись оставила подруга блогера по имени Джоанна.

"Ты была тем, кто вдохновлял множество людей по всему миру. Не только как икона, но и как потрясающая дочь, мать и друг. Наши сердца разбиты из-за твоего ухода. Но мы знаем, что ты больше не страдаешь от боли и наконец можешь отдохнуть", - говорится в опубликованной на странице записи.

Родригес узнала о диагнозе в конце 2017 года. Вскоре после этого она впервые рассказала фанатам о своей болезни. Женщина подробно описывала собственное состояние и самочувствие, а также документировала каждый поход к врачам и лечебные процедуры.

За страницей Родригес в Instagram наблюдали почти 400 тысяч пользователей.

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