Американец поджег себя и передумал гореть

Житель США Нейтан Смит (Nathan Smith) поджег себя и дом, а затем передумал из-за того, что ему стало жарко. Об этом сообщил информационный портал MyNDNow.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в городе Инман, штат Южная Каролина. После того как 24-летний Смит поджег дом, сосед немедленно вызвал полицию и спасателей и сообщил им, кто стал виновником происшествия. Когда те прибыли на место, из-за дома вышел насквозь мокрый Смит, из носа у него шла кровь. Он признался полицейским, что устроил пожар, потому что разозлился на мать своих детей и устал от общения с ней.

Смит также рассказал, что разлил бензин по всему дому, лег в постель и поджег ее, потому что собирался уничтожить и дом, и себя. Очень скоро американцу стало невыносимо жарко, и он решил убежать, а огонь погасить не смог. Когда он вырвался на улицу, то вспомнил, что внутри осталась собака, и вызволил ее.

Мужчину госпитализировали и перевели в травматологическое отделение из-за многочисленных ожогов. Ему ввели транквилизаторы и собираются перевезти его самолетом в ожоговый центр штата Джорджия.

Полицейские предъявили Смиту обвинение в поджоге третьей степени. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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